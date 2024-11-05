Уволенные рабочие Volkswagen массово переезжают в Тольятти

После закрытия завода Volkswagen в Вольфсбурге (ФРГ) сотни высококвалифицированных специалистов из Германии переехали в Тольятти – столицу российского автопрома.

Несмотря на потенциально высокую квалификацию, специалисты пока не готовы работать на отечественных предприятиях отрасли. АВТОВАЗ спешно организовал курсы переподготовки, где немецких специалистов учат работать молотком. Особое внимание уделяется технике безопасности при использовании кувалды и изучению обсценной русской лексики. Этот предмет для иностранных специалистов ведёт декан кафедры русского языка местного университета.

– Когда мне сказали, что зазор между деталями можно измерять на глаз, я думал, что это шутка, но позже стало ясно, что это технологическая необходимость, – рассказал Матиас, бывший работник немецкого автозавода.

Ещё несколько сотен уволенных немцев попытались подать документы в отдел кадров Ульяновского автозавода, но главный инженер предприятия усомнился в их возможности освоить российские стандарты. Поэтому на предприятие по-прежнему набирают только иностранцев из Средней Азии.

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