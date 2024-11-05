 

Трамп может закрыть уголовные дела против себя, если выиграет выборы

05.11.2024, 9:25, Разное
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Бывший президент Дональд Трамп обладает средствами давления на Министерство юстиции, которое ведет против него уголовные расследования. Он имеет право назначить нового генерального прокурора и уволить специального прокурора Джека Смита.

Профессор Пол Батлер считает, что Трамп фактически выиграл во всех четырех делах, поскольку вынесение приговора отложено до следующих выборов. Сам бывший президент может помиловать себя, что гарантирует ему защиту от судебной ответственности после завершения срока на посту президента.

Суд Нью-Йорка перенес вынесение приговора по делу о подлоге финансовых документов на 26 ноября, к дате, которая может оказаться за пределами истечения срока давности.


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