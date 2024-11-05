 

Правительство создало HR-платформу с нейросетями для госслужащих

05.11.2024, 8:00, Разное
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В 2025 году в РФ начнет функционировать единая HR-платформа с алгоритмами нейросетей для государственных служащих. Согласно паспорту федерального проекта «Цифровое государственное управление», к платформе планируется подключить 1% органов власти в 2024 году и 60% в 2030 году.

В число систем, на которые будет выделяться финансирование, входит и HR-платформа (8 млрд рублей). Эксперты считают, что платформа позволит оптимизировать расходы и повысить прозрачность в работе обслуживающей сферы. Одновременно с этим существуют опасения, связанные с интеграцией платформы в существующую экосистему и риск хакерских атак из-за большого объема персональных данных.

В августе Министерство финансов заявило о необходимости сокращения численности госслужащих для повышения зарплат оставшихся. Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что для повышения производительности труда сотрудников следует уменьшить их количество. Ранее в Госдуме поднимался вопрос о приравнивании женщин к государственным служащим.


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