Сегодня в США проходят президентские выборы

Сегодня, 5 ноября 2024 года, в США проходят президентские выборы – 60-е в истории страны. Основными кандидатами на пост президента являются вице-президент Камала Харрис (Демократическая партия) и экс-президент США Дональд Трамп (Республиканская партия). Вместе с президентом будет избран вице-президент США. Кандидатом от демократов на эту должность выступает губернатор штата Миннесота Тим Уолз, от республиканцев – сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Избиратели имеют возможность проголосовать и за других кандидатов. Так, например, на пост президента США претендуют кандидат от Либертарианской партии Чейз Оливер, представитель Партии зеленых Джилл Стайн, а также представители менее известных партий и независимые кандидаты.

Первые избирательные участки откроются в штате Вермонт в 05:00 утра по местному времени. Последние участки закроются на Гавайях и Аляске в среду в 00:00 и 01:00 соответственно.

Выборы проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования проходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе.

Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Гражданам США, которые отправятся 5 ноября на избирательные участки, предстоит отдать голоса не только за поддерживаемого ими кандидата на пост президента, но и выбрать депутатов законодательных собраний как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Голосующим предстоит избрать всех 435 членов Палаты представителей Конгресса, а также 34 из 100 сенаторов.

В 11 штатах пройдут выборы губернаторов. Распределяются также 5808 мандатов в законодательных собраниях штатов.

Всего в США насчитывается 244 миллионов избирателей. Ряд штатов предоставил избирателям возможность проголосовать досрочно. Около 80 миллионов граждан США досрочно приняли участие в голосовании.

Зачастую результаты президентских выборов в США становились известными уже в ночь на следующий день после выборов. Однако в этом году из-за напряженности предвыборной гонки многие эксперты ожидают, что подсчет результатов может продлиться до нескольких дней.

Во многом исход выборов зависит от “колеблющихся” штатов: в США называют так штаты, в которых накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от основных партий – Демократической и Республиканской. К таким штатам, судя по опросам, относятся Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

Подразделения национальной гвардии и правоохранительные органы в ряде американских штатах приведены в состояние боевой готовности, чтобы противостоять возможному насилию со стороны экстремистских группировок, недовольных результатами выборов президента.