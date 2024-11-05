 

Прилучному исполнилось 37: вспоминаем лучше роли российского актера

05.11.2024, 1:15, Новости дня
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С самого детства, когда он увлекался вокалом, хореографией и даже боксом, мечты о карьере бандита сменились на более разнообразные образы. Сегодня Прилучный радует зрителей своими разноплановыми персонажами — от дерзких мажоров до романтичных школьников.

1. На игре (2009)

В этом фильме Прилучный исполнил роль Дока — харизматичного и амбициозного персонажа, который оказывается в центре киберспортивного турнира. Победа оборачивается для группы друзей не только триумфом, но и серьезными испытаниями, когда их способности привлекают внимание властей. Док — это человек, который знает, чего хочет, и готов идти на риск ради достижения своих целей. Его образ стал знаковым для молодежи, увлеченной играми и виртуальными мирами.

2. Закрытая школа (2011—2012)

Этот мистический сериал погружает зрителей в атмосферу загадок и тайн элитной школы, расположенной в старинном особняке. Прилучный сыграл Максима Морозова — хулигана с ранимой душой, который вместе с друзьями исследует мрачные легенды, окружающие их учебное заведение. Роль стала не только поворотным моментом в карьере актера, но и началом его романтических отношений с коллегой по съемкам Агатой Мусениеце.

3. Темный мир: равновесие (2013)

В этом фильме Прилучный воплотил образ Сэма — сына богатого магната, который влюбляется в студентку Дашу. Сюжет построен вокруг борьбы между добром и злом, где главный герой преодолевает множество препятствий ради любви и спасения мира. Его персонаж — это символ силы чувств и стремления к победе над темными силами, что делает фильм привлекательным для поклонников городского фэнтези.

4. Жизнь впереди (2017)

В этой комедии от Карена Оганесяна Прилучный демонстрирует свои актерские навыки в более легком жанре. Его персонаж произносит эмоциональные монологи о жизни и упущенных возможностях на фоне современных проблем. Сюжет фокусируется на встрече одноклассников спустя 15 лет после окончания школы, что позволяет актёру показать спектр эмоций и переживаний, знакомых многим.

5. Девятаев (2021)

Военная драма рассказывает о подвиге летчика Михаила Девятаева, который оказался в плену у врага во время Второй мировой войны. Прилучный играет главную роль в этой биографической ленте, показывая внутреннюю борьбу своего персонажа между сотрудничеством с врагом и стремлением к свободе. Фильм основан на реальных событиях и подчеркивает мужество и решимость человека в сложных обстоятельствах.


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