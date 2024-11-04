Мнение «аналитика»: О зраде дня… России НИКОГДА не победить Украину?

Отчего такой пессимизм в государственный праздник, быть может, спросите вы. А когда же ещё взглянуть правде в глаза, как не в день всеобщего ликования по поводу наполовину выдуманной, а наполовину вымученной победы? Сейчас ведь она тоже «вымучивается» тяжким ратным трудом…

Этот год показал, что российская #армия может многое. А сможет — ещё больше. И до Днепра дойти. И до Киева. И даже до Львова, если будет приказ. Только вот… #Россия Украину при этом не победит. Как бы далеко ни зашли её вооружённые силы.

Дело не в западной помощи, не в китайской сдержанности, не в российской ограниченности ресурсами, включая и человеческие. Три других причины по-настоящему важны.

1. Россия никогда не победит украинскую коррупцию. И даже загнать её «в рамки», как свою, скрепную не сможет. Даже сейчас, когда #Украина буквально на грани выживания, все её граждане поголовно вовлечены в разные коррупционные схемы, а сама #коррупция плотно вплетена во все сферы государственной и общественной жизни. Военкомы берут взятки. Пограничники берут взятки. Врачи берут взятки. Волонтёры тоже берут. Предприниматели, накручивающие три конца на дроны для ВСУ. Борцы с коррупцией — тем более берут. Даже командиры на передней линии — и те берут взятки с бойцов. Но если взятки берут массово, то дают их ещё более массово: какой же украинец откажется «порешать вопрос» деньгами? Так и что делать с десятками миллионов простых украинских корупционеров? Понять-простить? Но в этом случае понятно же, как они повлияют на Россию, где приватная договорённость с сотрудниками ГИБДД начала стигматизироваться лишь несколько лет назад?

2. #Россия никогда не победит украинский местечковый национализм. Даже сейчас, когда вроде бы «война» и за «нэньку» сражаются громадяне разных национальностей, оставшиеся в тылу щирые да свидомые вовсю шипят родным погибших русскоговорящих защитников: «Понаїхали, москвороті…». И устраивают языковые патрули. И переписывают историю каждого местечка, вымарывая из неё 300+ лет духовной и культурной связи с Россией. И злятся на поляков, которые, если быть честными, помогли украинцам поболее многих. И традиционный украинский антисемитизм тоже никуда не девался: слышали бы вы эпитеты, которыми награждают Владимира Зеленского в частных беседах именно в связи с национальностью. А дальше что будет? И что с этим делать в многонациональной России, где хрупкий гражданский мир держится на взаимной толерантности и уважении?

3. #Россия никогда не победит украинский хатаскрайный характер. Украинец будет говорить правильные слова на улице, будет витийствовать с дивана, требуя перемог или наоборот, по ситуации. Но он лично — при первой возможности постарается ухилять, откупиться, предать. Самых сознательных выбила ещё АТО. Первый год нынешнего конфликта добил остававшихся. Теперь ухилянство стало национальным видом спорта: дурнів немає. И такие вот «не дурні», бодро сменив вышиванки на косоворотки, когда дело до того дойдёт, с удовольствием сядут на шею российскому бюджету, но сами же будут ждать новой возможности воткнуть нож в спину, как это не раз делали старые и новые гетьманы от Ивана Мазепы до Леонида Кравчука и последующих. Но, блин… миллионы потенциальных предателей — какая ФСБ сможет их профилактировать?

Царская, а затем императорская Россия со всем этим не справилась. Панская Польша не совладала. Советский Союз об это споткнулся и… рухнул, разбился, распался. Именно Украина вонзила нож ему в спину. Так откуда надежда, что «кремлёвская» Россия, намного менее сильная и более уязвимая, чем предшественники, сумеет чего-то добиться на этой стезе?

Признаем же горькую правду всё перечисленное выше «богатство» современного украинства РФ не победить никогда. Да и по-честному, нафиг оно надо?

Так может, лучше повременить с победой-то?

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