 

«Мы это сами исполнили» – фронтмен Sabaton и певица МакSим разоблачили аферу с нейросетевыми каверами своих песен

04.11.2024, 19:33, Разное
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В последнее время в соцсетях и на YouTube появилось множество каверов на песни группы «Сектор Газа», опенингов мультфильмов «Смешарики» и «Фиксики», старых советских песен из кинофильмов и других, исполненных голосами известных музыкантов.

Лидер группы Sabaton Иоаким Броден и певица Марина Абросимова (МакSим) выступили в СМИ с опровержением – по их словам, они в действительности записали каверы на эти песни и не использовали нейросети.

– Я не знаю, как это попало в сеть, но я часто пою песню «Вот и умер дед Максим» на корпоративах и днях рождения, – говорит МакSим. – Зрители просят, а я пою. А «Сектор Газа» – это вообще любимая группа моей юности, поэтому у меня дома целый архив с каверами на них. Должно быть, кто-то получил доступ к моему компьютеру и слил всё в сеть, выдав за творчество нейросетей. А люди поверили, потому что мой сценический образ создан для привлечения 13-летних подростков. А я вообще-то ещё и «Кровосток» люблю.

– Не понимаю, причём тут нейросети, – негодует Иоаким Броден. – Я обожаю мультфильм о Смешариках и много раз перепевал песни из этого мультфильма на концертах. Михаил Елизаров (российский рок-исполнитель – прим.) вообще мне как брат и учитель, я все его песни знаю наизусть и тоже иногда пою. Какие-то мошенники, видимо, решили заработать на нас, выдав всё это за работу нейросетей.

В настоящее время Абросимова начала кампанию по сборру подписей музыкантов, пострадавших от этой мошеннической схемы. Подписанты петиции требуют от авторов роликов указать, что исполненные там песни созданы не искусственным интеллектом, а принадлежат законным правообладателям, а также поделиться частью отчислений в размере 100 процентов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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