 

На научном форуме в Самаре назвали перспективные российские авиационные проекты

04.11.2024, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В рамках форума «Наука будущего — наука молодых» российскими учеными, помимо прочего, были названы перспективные отечественные проекты в области самолетостроения.

Как отмечали докладчики, в России сейчас отмечается рост авиационных перевозок, что связано с развитием туризма, заметно увеличившейся деловой активностью, а популярные маркетплейсы требуют все большего увеличения объемов грузоперевозок.

По словам вице-президента РАН и руководителя ЦАГИ Сергея Чернышева, российские специалисты уже работают над новыми моделями воздушных судов, среди которых он назвал дальнемагистральный самолет повышенной вместимости, выполненный по схеме «летающее крыло» и обладающий на 25 % улучшенной аэродинамикой относительно актуальных моделей.

Также Чернышев кратко рассказал о перспективном сверхзвуковом пассажирском авиалайнере с дальностью полетов порядка 7500 км, а также о «зеленом» самолете, имеющем силовые установки с открытым ротором и обеспечивающем до 15 % экономии топлива.

Что касается малой авиации, то в России сейчас идут исследовательские работы по реактивному бизнес-джету и летательным аппаратам с вертикальным взлетом и посадкой для внутригородских полетов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / Отар Кушанашвили про дочь Любови Успенской: «Совершенно пустой персонаж»

04.11 / Мнение: Американский Берия

04.11 / «Мы это сами исполнили» – фронтмен Sabaton и певица МакSим разоблачили аферу с нейросетевыми каверами своих песен

04.11 / Мнение: Деградация западной меритократии, бразилизация США и зачем нужен БРИКС

04.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Смертная казнь допустима

04.11 / Патриарх не одобряет казнь, но и не возражает.

04.11 / Взбитый сахарный скраб: делаем идеальное отшелушивающее средство своими руками

04.11 / В новой редакции Библии у Иисуса Христа заберут статус бездетного

04.11 / «Атомы» начнут собирать на мощностях московского автозавода «Москвич»

04.11 / Певица Сати Казанова стала матерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика