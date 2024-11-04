Мнение: Деградация западной меритократии, бразилизация США и зачем нужен БРИКС

1. Почему на великом Западе так быстро скукожилось и облезло практически всё, за что мы когда-то считали Запад великим? Цитирую Gosh100 (ссылка):



Сейчас прочитал интересный горестный “геополитический” коммент к ролику на Ютубе от какого-то иностранца (судя по контексту американца или зап[адного] европейца).

Что забавно, видео это совсем не про геополитику. Оно посвящено сравнению, как снята решающая битва в новейшем сериале от Амазон “Кольца Власти” с битвой при Хельмовой Пади во “Властелине колец” Джексона. Ну это там, где от орков крепости защищают – вроде похожие истории, но отличия разительны. Автор видео ужасается нелепости всего происходящего в амазонском сериале. Действительно, просто поразительная чушь – там показано сражение трех армий неясного размера, с неясной мотивацией и неясным ходом событий. Кто на ком стоял и почему – не разберёшь.

А комментатор соглашается и вообще как-то незаметно переходит к глобальным выводам (гуглоперевод):

“Существует просто огромное количество доказательств того, что в 2024 году опыт, талант, элементарное любопытство и критическое мышление не являются ценными критериями для найма в многомиллионные постановки. Количество [ерунды], которую мы получаем, безумно, и по мере приближения к концу года я хотел бы вспомнить все то бессмысленное сжигание денег, которое подпитывало этот год. «Кольца власти», 2-й сезон, «Аколит», «Агата все вместе», фильм «Майнкрафт», «Конкорд», «Мадам Паутина», фильм «Пограничье», римейк «Ворона», «Пыльный», «Кибертрак», все продукты Stellantis, Volkswagen, Rivian, Fisker, буквально каждый электромобиль, Rabbit R1, Metaverse, все продукты Boeing, Олимпийские игры в Париже, обрабатывающая промышленность Германии, Republic First Bank, Budweiser, Google Gemini, Willy Wonka Experience, вся музыкальная индустрия, Ticketmaster, Nike, Mr Beast, Lunchly. И это те, которые приходят мне на ум, и если я что-то упускаю, не стесняйтесь добавить.”

В этом списке правда про половину понятия не имею что такое: не видел не смотрел (и не много потерял) – но ведь и правда!

Куда же ни ткни в былые западные образцы крутизны и могущества, от западных лидеров индустрии до киношек и игрушек – везде наблюдается какой-то феерический [провал] и [негодность]. Спорт, искусство, музыка, технологии и даже знаменитая демократия и уровень жизни – всё на Западе очевидно деградировало за последние 20 лет. Если что у них там растёт и цветёт, так это долги. <…> весь мир видит, что и конвенциональной военной мощи у объединенного Запада осталось с гулькин [нос]. Во всяком случае прикрыть и вооружить своего вернейшего вассала он оказался не в состоянии.

Хотя казалось бы, какие для этого могут быть предпосылки? Холодную войну вроде они выиграли, весь мир (ну почти) лежал у ног.

Западные валюты доминируют, биржи, банки, торговля, технологии – всё под Западом. Не говоря о сфере развлечений и искусства. Как можно было слить так быстро такие огромные цивилизационные преимущества?

Можно придумать много объяснений. Одно из очевидных – именно СССР держал Запад в тонусе. А без конкуренции там победили безальтернативные глобалисты-маразматики, которые словно КПСС в СССР быстренько довели всё до ручки своими повесточками и зелёными потугами, враньем и тупостью. Это то, в чем вечно они обвиняют всяких авторитарных диктаторов, но в итоге сами же на этом и погорели. Вполне годное объяснение.

2. Судя по видео, США потихоньку превращаются в северную Бразилию. Парады, карнавалы, легко одетые мулатки (ссылка):



Будем надеяться, что Северная Бразилия будет столь же миролюбивой и уважительной к другим странам и культурам, как и оригинальная южная Бразилия.

3. Французы никак не поймут, что мир изменился. Что Индия сейчас — это третья экономика мира, а Франция — с трудом входит в десятку. Что их фирменное высокомерие теперь только раздражает собеседников, так как французы слабые, и, что ещё хуже для французов, индийцы отлично понимают реальный расклад сил. Цитирую (ссылка):

Глава МИД Индии Джайшанкар терпеливо объясняет представителю золотого миллиарда, что помимо них на Земле ещё и другие люди живут:

– Возьмем БРИКС. Зачем он вообще, этот клуб? И будет ли он, по-вашему, расширяться?

– Зачем этот клуб? Честно? Ну, потому что был другой клуб, который назывался G7 и в который вы никого больше не пускали. Тогда мы сказали: А создадим-ка себе свой клуб! Мы тоже вроде приличные люди и тоже являемся частью глобального общества… Обычно так новые клубы и появляются. И вот значит наш клуб образовался, зажил своей жизнью, а потом и другие увидели, что в нем хорошо.

Удивительно, конечно, что белым господам каждый раз приходится, будто детишкам малым, объяснять, что они – это не весь мир. И даже не половина. Только если раньше при подобных словах они морды воротили, то теперь их заставляют слушать.