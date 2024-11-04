Взбитый сахарный скраб: делаем идеальное отшелушивающее средство своими руками

Сахар в вашем рационе не принесет вам никакой пользы. Но сахар в ваших косметических средствах — это совсем другая история. Он представляет собой мягкий абразив природного происхождения, поэтому он идеально подходит для полировки чувствительных участков, таких как лицо и губы. Когда ваша кожа начинает капризничать, просто приготовьте этот простой сахарный скраб для лица, чтобы удалить шелушения, очистить поры и сохранить влагу.

Что такое взбитый сахарный скраб

Взбитый сахарный скраб — это мягкое средство по уходу за кожей, которое сочетает в себе отшелушивающие свойства традиционного сахарного скраба и увлажняющие свойства масла для тела. Его готовят, смешивая сахар со взбитым кокосовым маслом (или смесью масел), а затем усиливают с помощью эфирных масел или других полезных для кожи ингредиентов.

Сахар помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи, а масла увлажняют и питают сухую кожу. Взбитый сахарный скраб можно наносить на различные части тела, в том числе на лицо и губы. Если вы планируете использовать его для лица, обязательно выбирайте мелкий сахар.

Ингредиенты для скраба

Самое лучшее в приготовлении сахарного скраба своими руками — это то, что вы можете адаптировать его под потребности своей кожи. Если у вас чувствительная кожа, не добавляйте сахар турбинадо и используйте вместо него коричневый или сахарную пудру. Если вы будете применять скраб для тела, используйте обычный белый сахар.

Ингредиенты:

¼ стакана белого сахарного песка; ¼ стакана сахара турбинадо; ¼ стакана кокосового масла, не растопленного; ⅓ стакана масла ши, не растопленного; 5–10 капель эфирного масла на ваш выбор, например, розового и апельсинового.

Если ваша кожа особенно сухая, вместо кокосового масла можно использовать какао-масло. Только сначала слегка размягчите его. А добавление успокаивающих кожу ингредиентов, таких как витамин E, алоэ вера и мед, сделает ваш скраб успокаивающим для покрасневшей, зудящей или раздраженной кожи.

Изготовление скраба

В небольшой миске смешайте сахар, кокосовое масло и масло ши. Если кокосовое масло растоплено, поместите его в холодильник на несколько минут, чтобы оно затвердело.

Взбивайте смесь ручным миксером, пока она не станет легкой и пышной, по консистенции похожей на глазурь. Это может занять от 5 до 10 минут, в зависимости от твердости масел. Не забывайте регулярно соскребать смесь со стенок миски.

Добавьте 10–15 капель любимого эфирного масла и перемешайте до полного растворения. Если вы хотите добавить дополнительные ингредиенты, например витамин Е или мед, вы можете сделать это сейчас.

Переложите скраб из взбитого сахара в герметичный контейнер и храните в сухом прохладном месте до 6 месяцев.

Как правильно использовать сахарный скраб

Слишком интенсивное скрабирование или использование абразивного скраба каждый день может серьезно повредить вашу кожу. Чтобы избежать этого, нужно придерживаться правил:

Начните с очищения и увлажнения кожи. Перед использованием сахарного скраба рекомендуется принять душ или ванну, чтобы раскрыть поры и смягчить кожу. Используйте четверть чайной ложки скраба. Возьмите небольшое количество сахарного скраба и массирующими движениями нанесите его на кожу. Уделите особое внимание участкам, которые обычно грубеют или становятся сухими, таким как локти, колени и ступни. Будьте осторожны, не трите слишком сильно и не давите слишком сильно, так как это может вызвать раздражение кожи. Тщательно вымойте кожу, но не используйте мыло. Смойте скраб теплой водой и аккуратно промокните кожу чистым полотенцем. Не трите кожу, чтобы не вызвать раздражение. Затем нанесите увлажняющий крем. Если необходимо, воспользуйтесь увлажняющим кремом или маслом для тела, чтобы сохранить влагу и обеспечить коже необходимое увлажнение.

Повторяйте процедуру регулярно. Используйте сахарный скраб один или два раза в неделю, в зависимости от чувствительности вашей кожи. Чрезмерное отшелушивание может повредить кожу, поэтому лучше перестраховаться.

Нужно ли увлажнять кожу после использования взбитого сахарного скраба

Это зависит от типа вашей кожи. Если она у вас сухая, то после применения скраба рекомендуется использовать увлажняющий крем. Он поможет сохранить влагу в коже и сделает ее мягкой и гладкой.

Можно ли использовать скраб, если кожа склонна к появлению акне

Иногда кокосовое масло может вызвать ухудшение состояния кожи, склонной к акне. Если вы опасаетесь, что скраб для тела, содержащий кокосовое масло, может спровоцировать появление прыщей, попробуйте заменить его маслом ши.

Кроме того, вы можете добавить в свой скраб успокаивающие ингредиенты, такие как мед или ромашка. И не наносите скраб на участки кожи с активными высыпаниями.

Как часто следует делать скрабирование при чувствительной коже

В целом рекомендуется проводить пилинг не чаще одного-двух раз в неделю. Если у вас чувствительная кожа, возможно, вам стоит сократить частоту процедуры, чтобы избежать раздражения. В то же время, если у вас жирная кожа, более частые отшелушивающие процедуры могут быть вам полезны.