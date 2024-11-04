Джинсовая куртка – абсолютный мастхэв осени-2024: как вписать в свой гардероб актуальные модели

Джинсовая куртка – вещь, которая осенью 2024 года должна быть в каждом гардеробе. Это модная, стильная и универсальная одежда. Ее фасоны разнообразны. Они варьируются от спортивных вещей до элегантных. Мы расскажем, как вписать в свой гардероб актуальные модели джинсовых курток.

Почему эту вещь нужно включить в гардероб

Современные джинсовые куртки отличаются универсальностью. Они доступны не только в классическом синем, но также в бежевом, белом и черном цвете. Среди модных фасонов можно встретить модели с меховой отделкой и капюшоном, которые идеально подходят для холодного сезона.

Джинсовую куртку можно сочетать практически с любыми вещами. Она сделает модной и современной даже самую простую одежду. Ее можно носить женщинам любого возраста.

Короткие

Укороченная джинсовая куртка подчеркивает талию и создает привлекательный силуэт. Попробуйте сочетать ее с юбкой-макси и кроссовками на массивной подошве. У вас получится оригинальная и гармоничная комбинация разных стилей в одном образе.

Удлиненные

Удлиненная джинсовая куртка украсит ваш гардероб. Она сочетает в себе элегантность с непринужденностью. Длинный крой позволяет комбинировать эту вещь с разными нарядами.

Такая куртка потрясающе смотрится с леггинсами или облегающими брюками. Чтобы создать привлекательный силуэт, подчеркните талию ремнем.

Черная

Черная джинсовая куртка еще более универсальна, чем синяя. Она может стать основой вашего образа, которую вы будет дополнять яркими вещами.

Вы тажке можете создать черный образ с ног до головы, включив в него джинсовую куртку. Это создаст атмосферу загадочности. Чтобы ваш стиль не выглядел скучным, попробуйте поиграть с текстурами тканей.

Оверсайз

Джинсовая куртка оверсайз идеально подходит для создания многослойного образа. Она удобна и комфортна в носке.

На фото выше вы видите джинсовую куртку оверсайз, украшенную богатым декором. В сочетании с длинной юбкой с разрезом она создает нарядный уличный образ.

Бежевая

Бежевая джинсовая куртка выглядит нейтрально. Это позволяет сочетать ее с вещами разных оттенков и стилей. Вы можете скомбинировать ее со светлыми брюками, джинсами из классического синего денима, темной водолазкой или струящимся платьем.

С мехом

Джинсовая куртка с мехом сочетает в себе тепло и стиль. Она идеально подходит для холодных месяцев, когда хочется чувствовать себя комфортно, не жертвуя красотой и модой.

В холодную погоду надевайте эту вещь поверх свитеров и водолазок. Для однородного образа сочетайте ее с джинсами с высокой посадкой. Вы также можете надеть джинсовую куртку с мехом поверх платья миди, чтобы создать интересный контраст между текстурами.