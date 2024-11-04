Торговые сети запретят покупателям приходить со своими пакетами

Крупнейшие торговые сети России намерены с 1 декабря прекратить обслуживание покупателей, которые приходят со своим пакетом.

Рассматриваются два варианта взаимодействия с такими клиентами: либо они в любом случае должны будут оплатить покупку пакета, либо их попросту не впустят в торговый зал. К такому решению торговые сети подтолкнуло перепроизводство упаковки, достигнутое к середине 2024 года.

– Было опасение, что дефицит упаковки продолжит расти после 2022 года и станет критичным, поэтому в рамках проектов импортозамещения построили 12 новых предприятий… Это отечественные фирмы, всё оборудование – тоже отечественное, производства КНР, поэтому мы в этой сфере себя защитили максимально, – рассказывает топ-менеджер одной из торговых сетей. – Вместе с тем такое число упаковки, которое сейчас производится, просто некуда девать, и мы должны стимулировать потребителя её приобретать.

Уже сейчас, по словам источника, в магазинах убрали плакаты со «всей чепухой про экологию», а также сняли с продажи многоразовые пакеты и сумки. Кассиры получили указание «пробивать» пакеты по умолчанию, а в случае отказа покупателя оказывать на него моральное давление – к примеру, говорить, что теперь придётся отменить весь чек, что вызовет недовольство людей в очереди.

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