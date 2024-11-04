 

Steam: почти 52% ПК-геймеров используют Windows 11

04.11.2024, 14:50, Разное
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Большинство ПК-геймеров, использующих платформу Steam, установили Windows 11 в качестве основной операционной системы. Исследование Steam показало, что 51,97% геймеров отдали предпочтение новой ОС, а Windows 10 заняла второе место с 45,95%. Устаревшая Windows 7 осталась с долей в 0,23%.

За последние 30 дней доля Windows 11 выросла на 5%, в то время как доля Windows 7 снизилась на 3%. Большинство ПК имеют 16 ГБ оперативной памяти, а частота процессора достигает 2,69 ГГц. Геймеры предпочитают видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 и мониторы с разрешением 1920×1080. Английский является основным языком на 39% ПК, китайский — на 35%, а русский — на 10%.

Steam — популярный магазин видеоигр, предлагающий автоматическое обновление игр, облачное хранилище, социальные сети и потоковую передачу игр. Ранее Windows 11 уступала Windows 10 по популярности, но теперь ситуация изменилась.


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