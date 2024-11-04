 

One UI 7 получит возможность отключения троттлинга для ускорения игр

04.11.2024, 14:50, Разное
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Инсайдер Chuvn8888 рассказал о скрытой опции в грядущей оболочке Samsung One UI 7. Она позволит полностью отключить троттлинг, автоматическое снижение производительности процессора при перегреве смартфона. Отключение троттлинга может значительно повысить производительность в играх.

Samsung, вероятно, сделает эту опцию доступной только в режиме разработчика из соображений безопасности. Подобная функция ранее была реализована в One UI 6, но Samsung впоследствии удалила ее.

Стоит помнить, что инструменты разработчика предназначены для опытных пользователей и могут негативно повлиять на стабильность устройства. Гарантий включения этой функции в финальную версию One UI 7 нет.


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