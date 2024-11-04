Папа римский: электрические мангалы придумал Сатана, в рай с такими не пустят

Папа римский Франциск в ходе проповеди в базилике Святого Петра в понедельник обрушился на электрические мангалы.

По его словам, такие устройства придумал лично Сатана, чтобы лишить людей одного из земных удовольствий. Понтифик уверен: мясо выходит из такого магнала уже осквернённым, путь ему – только в мусорное ведро.

– Даже собаке нельзя давать такое мясо. Вы производителей, топ-менеджеров, директоров фирм, которые делают эти мангалы… Вы к ним в кабинеты зайдите, вы их спросите: «Скоты, вы сами-то этим пользуетесь? Вы что творите, животные?» Никто же из них не пользуется, они только продают. Это Сатана придумал, чтобы люди давились безвкусным, пустым мясом, приготовленным без угля, без дров, без всех этих тончайших ароматов, ноток во вкусе, – обрушился Франциск.

По мнению папы римского, в рай с электромангалом не пустят – «увидят, люк откроют и полетишь к изобретателю этого устройства».

– Скорее Ричард Докинз обретёт царствие небесное, чем пустоголовые примитивы, покупающие это барахло, – заключил Франциск.

—