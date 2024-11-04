 

Собчак объяснила свой категорический отказ помогать сыну делать уроки

04.11.2024, 12:00, Новости дня
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На одном из светских мероприятий журналистка открыто рассказала о том, как организован учебный процесс в их семье. В частности, Собчак отметила, что не помогает мальчику с домашними заданиями, что вызвало интерес у обозревателей и поклонников.

“Я хожу на школьные собрания,” — призналась Ксения. “Но уроки с сыном я не делаю, потому что считаю, что дети должны учиться самостоятельно.” Это заявление подчеркивает ее убеждение в том, что самостоятельность является важным аспектом воспитания. По ее мнению, совместное выполнение домашних заданий с родителями или гувернерами может негативно сказаться на развитии детей. Она считает, что каждый ребенок должен научиться брать на себя ответственность за свои учебные обязанности.

Собчак также отметила, что ее сын достаточно самостоятельный: “Он сам встает по будильнику утром. Я его не будила, а просто ждала, когда он проснется и спустится на завтрак.” Это говорит о том, что Ксения старается воспитать в своем сыне навыки самоконтроля и организованности. Для нее важно, чтобы Платон понимал, какие обязанности лежат на нем, например, делать уроки и не опаздывать в школу.

Стоит напомнить, что Платон учится в престижной гимназии, и его мама активно участвует в его школьной жизни, посещая собрания и мероприятия. Однако при этом она остается верна своим принципам воспитания, что вызывает уважение среди многих родителей. Отсутствие отца мальчика, Максима Виторгана, на церемонии посвящения в ученики также привлекло внимание СМИ.


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