 

«Иннотех XXI» – альфа-версию православного мессенджера «Зосима» покажут в ноябре

04.11.2024, 11:30, Разное
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Фонд “Иннотех XXI” представил альфа-версию отечественного мессенджера “Зосима” на презентации в Ярославле 13 ноября.

Первоначально релиз мессенджера планировался на весну 2025 года. Однако разработчики представили альфа-версию приложения раньше запланированного срока.

Мессенджер создан по принципу WhatsApp и получил название “Зосима” в честь святого. Его можно будет использовать не только внутри православного сообщества, но и представителям других конфессий.

В приложении планируется реализовать возможность создания страниц для православных храмов, сбора пожертвований и обмена сообщениями. Также “Зосима” будет включать функции общения с прихожанами и организации совместных молитв.

Создатели подчеркивают, что “Зосима” открыта для пользователей разных вероисповеданий. Тем не менее, планируется получить благословение на использование от патриарха Кирилла.


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