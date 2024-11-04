Алсу откровенно рассказала о своем отношении к скандалам на фоне развода

Первоначально она не комментировала произошедшее, но вскоре в СМИ начали появляться слухи о модели Анастасии Решетовой, которая, по версии некоторых источников, могла стать одной из причин расставания. Алсу отметила, что несмотря на повышенный интерес к её личной жизни, она предпочитает, чтобы внимание публики было сосредоточено на ее творчестве. “Я всегда стараюсь удивлять своих поклонников новыми песнями и проектами. Скандалы не для меня”, — заявила она.

Певица подчеркнула, что никогда не прибегала к провокациям для привлечения внимания и посоветовала начинающим артистам делать акцент на своих делах и добрых поступках. Говоря о своем опыте, Алсу вспомнила несколько громких ситуаций, в которые она попадала.

“В моей жизни было два крупных скандала, о которых вы, вероятно, знаете”, — намекнула она, имея в виду как развод с Абрамовым, так и спорную победу ее дочери Микеллы в шоу “Голос. Дети”. Эти события стали предметом обсуждения в обществе и привлекли внимание СМИ, однако сама артистка старается не зацикливаться на негативе.

Сейчас Алсу активно занимается творчеством и воспитанием детей, поэтому у нее нет времени на новые отношения. Она готовится к своему первому туру по России за последние 20 лет, что является важным этапом в ее карьере. “Я сосредоточена на музыке и детях. Это приносит мне радость и удовлетворение”, — резюмировала певица.