Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова пожаловалась на боли

Жена футболиста Анастасия Костенко пояснила о неприятном инциденте, который произошел с ее дочерью Миланой. Несмотря на успехи в художественной гимнастике.

Перед важными выступлениями девочка начала испытывать сильную боль в ноге, что помешало ей даже сделать разминку. Врачи запретили Милане участвовать в соревнованиях и направили в больницу, где ей диагностировали неприятную, но не критичную травму. Из-за этого она будет вынуждена пропустить тренировки и ближайшие старты.