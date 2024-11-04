 

Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова пожаловалась на боли

04.11.2024, 9:50, Разное
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Жена футболиста Анастасия Костенко пояснила о неприятном инциденте, который произошел с ее дочерью Миланой. Несмотря на успехи в художественной гимнастике.

Перед важными выступлениями девочка начала испытывать сильную боль в ноге, что помешало ей даже сделать разминку. Врачи запретили Милане участвовать в соревнованиях и направили в больницу, где ей диагностировали неприятную, но не критичную травму. Из-за этого она будет вынуждена пропустить тренировки и ближайшие старты.


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