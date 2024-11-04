 

В Госдуме призвали штрафовать россиян, которые не знают, к чему приурочен День народного единства

04.11.2024, 9:33, Разное
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил привлекать к административной ответственности граждан, которые не знают ключевых дат истории России.

В качестве примера народный избранник привёл День народного единства — согласно социологическим исследованиям, 72 процентов россиян затруднились ответить, к какому событию приурочен праздник.

– Победа над оккупантами и освобождение Москвы в 1612 году – одно из важнейших моментов в тысячелетней истории России. У каждого гражданина эта дата должна отскакивать от зубов, в противном случае его надо привлекать к ответственности, – сказал Милонов.

Депутат предлагает установить штраф за плохое знание истории России в размере 5 тысяч рублей. По замыслу парламентария, выявлять нарушителей можно по результатам телефонных опросов, а также в ходе регулярного тестирования работающих граждан по отечественной истории.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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