 

Итоги выборов президента Молдовы – Санду победила во втором туре

04.11.2024, 6:05, Новости дня
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Действующий президент Молдовы Майя Санду во втором туре президентских выборов, прошедших в воскресенье, 3 ноября, набрала около 55% голосов, пишет Центральная избирательная комиссия Молдовы после обработки 99% протоколов.

Бывший генпрокурор, кандидат от оппозиционной “Партии социалистов” Александр Стояногло набрал около 45% голосов.

Судя по данным ЦИК, Санду уверенно победила в центре страны, хотя во многих регионах севера и юга Молдовы лидировал Стояногло.


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