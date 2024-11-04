Рупор кремлевской пропаганды: Россия теряет лучших
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Россия теряет лучших. Уезжают ценные кадры.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Россия теряет лучших. Уезжают ценные кадры.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
04.11 / Мнение: Как большевики развалили Россию, Ленин и последний шанс Империи, коммунисты призывают к революции
03.11 / Мнение «аналитика»: О капитуляции Украины… К Новому году — всё?
03.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Новая версия “Атласа”
03.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Крах “второй украинской республики”
03.11 / Кардиологи выявили связь между ноющей болью в ногах и опасным состоянием артерий
03.11 / Температура тела и депрессия: ученые выявили неожиданную связь
03.11 / Мнение: Таксистам — приготовиться. Беспилотники уже почти здесь
03.11 / Рупор кремлевской пропаганды: “Кузница Свободы 2.0”
03.11 / Владельцам электронный почты Google, Outlook и других западных сервисов придётся платить ежемесячный налог
03.11 / Сенатор Шейкин посоветовал сменить PIN-код на SIM-карте на случай кражи телефона
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090