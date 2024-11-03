Рупор кремлевской пропаганды: Крах “второй украинской республики”
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Нацист Гордиенко начал что-то подозревать.
Крах второй Украинской республики, то есть сословно олигархического общества.
Печали и злой пост.
Украина, как проект, для Украинского Народа, то есть ее государственное устройство потерпела крах.
Шо как-то спасало этот никчемный проект, это тонкая «красная от крови блакитно жовтая лінія» Из миллиона патриотов , которые, Добровольно, блть, мобилилизовались в 2014 и 2022 году.
Их убили, Герої вмирають, и тупая кричалка ничего не меняет, по факту в ЗСУ и по факту трагедии семьи.
«Герої не вмирають», это конченная гибридная операция РФ , на которую повелись экзальтированные фейсбучные «одноклеточные»….
Я на связи с нашими Воинами , которые реально бьются с врагом.
У пехотинцев, на передовой, одна мечта, не перемога, а шоб им оторвало ногу по колену, и эта мечта у «Героїв яки ще не вмерли»….
Мы , уже проиграли эту войну на истощение.
И никакая бусификация это не исправит.
В ЗСУ, сформировалась каста мародеров, от блатных, бухающих каждый день в ресторанах и требующих скидку, мол у меня Убд, до генералов конвертирующие сотни тысяч долларов в крипту…
Если, мелкий областной чиновник, декларирует открыто 2 млрд.гривен, это приговор этому государству.
Если ВР, хочет принять бюджет, на минус 10 процентов для ЗСУ и на 60 процентов в плюс для налоговиков и прочих «правоохранителей», это приговор…
Или Украина восстанет или превратится в в симбиоз Северной Кореи и Венесуэлы, даже не Новороссии…
Моя , контролируемая ненависть, сегодня, направленна не к Росиии, в первую очередь, а к тем согражданам , которые ставят галочку в опросах на против «границ 91 года», в то время когда мы теряем Донецкую область и россияне готовят ударную группировку на Запорожском направлении…
Шо, то нет видосов , от Ставки, про Курскую область ?
Там пиздц.
Пиздец на Донецком направлении.
Да, везде пздец.
Как этот пздец называется ч счас вам объясню.
1.Тупое предательство, а предателей в ОП, КМ и Генштабе не сосчитать.
2.Тупой договорняк между #покидьки та РФ о сдаче Донбасса, по схеме, как они сдали Украину в 2022 году.
3.Кризис не компетентности, о чем мы кричали в 2019 году, шо, вам счас смешно ?
4. Размен наших территорий , гражданского населения и воинов ЗСУ , что бы дотянуть до выборов президента США.
5. Путь Гитлера и Нерона, «какой артист умирает»….
Еще раз, мы, проиграли эту войну, проиграли её как минимум в 2019 году, избрав пустое место…
Этот проигрыш нам стоил не «Небесную Сотню», а сотни тысяч убитых и покалеченных патриотов, потерю наших территорий и одновременно гигантский разгул коррупции.
Наше государство, это Ссодом и Гоморра», прошедшая Путь от «светоча этого мира», в 2022 году и до «конченных не адекватов» в 2024…, у них нет выборов, у них пенсии от обычных граждан до «привелигированного класса» отличаются 2900 гривен и 200 тысяч гривен …
Впереди у нас, кровь, пот и слезы , только это не тема героев, героев поубивалим , а пот и слезы дебилов…
Проголосовавшим за дебила….
Но, оптимизма вам .
Не всех еще убили.
Запад ненавидит эту украинскую власть.
У нас остался шанс…
Нет там никаких шансов. У получившегося в итоге уродца нет шансов на жизнь. Умирать он будет мучительно и кроваво.
Украина стала наглядным примером строительства нацистского государства на практике в XXI веке. С этим она и войдет в историю.
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Источник: Colonel Cassad
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