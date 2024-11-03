 

Мнение: Станки Калашникова, импорт башенных кранов и отечественные вентиляторы

03.11.2024, 18:10, Разное
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1. Оборонный концерн Калашников обеспечивает Россию в том числе и станками (ссылка):
 
…за текущий год предприятие полностью исполнит в текущем году все контрактные обязательства по поставкам станков заказчикам. Среди заказчиков преимущественно отечественные компании, что, в общем-то, очевидно, но есть также и заказчики и в Беларуси. Сумма контрактов составляет более 500 млн рублей.

2. Россия по итогам прошлого года заметно нарастила импорт башенных кранов, что также подтверждает факт роста строительной отрасли и экономики в целом (ссылка):

Сейчас в России темпы строительства значительно превышают даже самые «жирные» советские годы: недвижимости в РФ строится больше, чем строилось во всём СССР с учётом его значительно большего населения и большей территории по сравнению с современной Россией…

…темпы строительства таковы, что отечественные производители башенных кранов даже близко не справляются с нагрузкой, поэтому Россия вынуждена импортировать недостающее ей количество кранов из дружественных стран. В частности, за 2023 год в РФ было ввезено 515 башенных кранов, или на 78 % больше, чем в 2022 году. При этом, понятное дело, абсолютное большинство импортированных танков ныне являются китайскими — на их долю приходится 89,5 % всех ввезённых башенных кранов.

Ещё 6,2 % поставляет Беларусь, и 3,3 % — Турция. Оставшиеся единицы кранов приходятся на все остальные сохраняющие с Россией контакты государства, обладающие технологическими и промышленными возможностями по производству башенных кранов.

Некоторые полагают, что после отмены льготной ипотеки, подъёма ставки до 21% и ограничений на въезд трудовых мигрантов строительство в России резко пойдёт вниз. Лично я думаю, что строительство не остановится и даже не замедлится сильно.

3. Отечественные поставщики оборудования для строительной отрасли рассчитывают либо на её рост, либо на дальнейшее импортозамещение. Открываются важные новые производства (ссылка):

В октябре 2024 года в России, при активном участии президента Владимира Путина, был открыт новый завод «Шафт Технолоджи», который должен занять лидирующие позиции в производстве вентиляционного оборудования для центральных систем кондиционирования. Общий объем инвестиций в проект составил более 3 миллиардов рублей, и он был реализован на базе технопарка «Русклимат ИКСЭл» в Киржаче, городе, признанном столицей климатической техники Российской Федерации.

Это современное высокотехнологичное предприятие полного цикла оборудовано новейшими производственными технологиями, с завершением монтажа всех линий запланированным до конца 2024 года. Несмотря на высокий уровень автоматизации, на заводе будет работать более тысячи сотрудников. Запланированный объем производства уникальных систем вентиляции и кондиционирования составит около 12 тысяч единиц в год, включая мощные установки, предназначенные для промышленных помещений площадью до 50 тысяч квадратных метров. Примечательно, что доля импортных комплектующих в готовой продукции не превысит 3%.

Интересно, что это за импортные 3%?

Источник: Место для дискуссий


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