Россиян, работавших в субботу 2 ноября, освободят от необходимости бездельничать в новогодние праздники

Минтруда предоставит льготы гражданам РФ, вышедшим на работу в эту субботу, сообщает заместитель министра Антон Викторов. Их освободят от необходимости отдыхать неделю после Нового года: они смогут выйти на работу после полудня уже 1 января.

Как отмечает чиновник, для многих наших трудолюбивых соотечественников государственные праздники и выходные – в тягость. Ведомство получило сотни благодарственных писем от россиян за возможность поработать в субботу 2 ноября, а не «предаваться праздности и лени», как обычно бывает в этот день.

В письмах граждане признаются, что хуже выходных дней для них только государственные каникулы в начале января и мая. Поскольку майские праздники связаны со святым для русского народа Днём Победы, их пока решили не трогать, но идея сокращения новогоднего безделья пришлась по душе руководителю ведомтсва. В ближайшее время ведомство выпустит постановление, согласно которому все, кто работал 2 ноября, будут освобождены от необходимости бездельничать после Нового года: их будут ждать на работе уже в полдень 1 января.

– У нас Конституция гарантирует всем право на труд, – говорит замминистра. – А по факту государство россиян этого права лишает, вводя бесконечные праздники и выходные. Трудиться вообще-то надо не 5 дней в неделю по 8 часов, а сколько Бог велит. Поэтому сегодня мы решили исполнить ваше конституционное право на труд в начале января. Ура, товарищи!

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