Россельхознадзор выявил фальшивое производство рыбных деликатесов из аквариумных рыбок

Специалисты ведомства в ходе анализа данных раскрыли факт реализации некачественной и опасной рыбной продукции московской компанией. Из 48,5 тысяч аквариумных рыбок под ее маркой было изготовлено 73 тонны деликатесов: филе гребешка, мясо камчатского краба, икру кеты, печень трески, воблу и судака.

По факту фиктивного производства Россельхознадзор направил обращение в УМВД Псковской области. Ранее ведомство сообщало о росте поставок фруктов и ягод в Россию на 8,3 процента в сравнении с прошлым годом. Основными импортерами овощей и фруктов стали Турция, Узбекистан и Китай.