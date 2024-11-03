9to5Google: в 2025 году Samsung может выпустить дешевый Galaxy Fold или Flip

Компания Samsung наметила планы на 2025 год, среди которых выпуск устройства XR и серии Galaxy S25. Также стало известно о намерении выпустить более доступный складной смартфон.

Подразделение Samsung, ответственное за пользовательские устройства, отчиталось о прибыли в третьем квартале 2024 года в размере 3,37 трлн вон. Компания намерена развивать продажи премиум-продукции и активно внедрять искусственный интеллект. Линейка Galaxy S25, которая появится в первой половине 2025 года, будет включать усовершенствованные ИИ-функции для расширения возможностей смартфонов.

Samsung также анонсировала выпуск устройства XR в 2025 году, хотя ранее планировалось выпустить его в 2024 году. Компания намерена разработать доступный складной смартфон, чтобы сделать этот форм-фактор более доступным для широкого круга пользователей.