 

9to5Google: в 2025 году Samsung может выпустить дешевый Galaxy Fold или Flip

03.11.2024, 17:15, Разное
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Компания Samsung наметила планы на 2025 год, среди которых выпуск устройства XR и серии Galaxy S25. Также стало известно о намерении выпустить более доступный складной смартфон.

Подразделение Samsung, ответственное за пользовательские устройства, отчиталось о прибыли в третьем квартале 2024 года в размере 3,37 трлн вон. Компания намерена развивать продажи премиум-продукции и активно внедрять искусственный интеллект. Линейка Galaxy S25, которая появится в первой половине 2025 года, будет включать усовершенствованные ИИ-функции для расширения возможностей смартфонов.

Samsung также анонсировала выпуск устройства XR в 2025 году, хотя ранее планировалось выпустить его в 2024 году. Компания намерена разработать доступный складной смартфон, чтобы сделать этот форм-фактор более доступным для широкого круга пользователей.


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