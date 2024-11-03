Disney сформировал группу для внедрения ИИ и СР

Walt Disney учредил группу для координации применения ИИ и СР в кино, на телевидении и в парках развлечений. Она будет способствовать улучшению потребительского опыта, творческих проектов и бизнес-процессов. Джейми Ворис руководит отделом внедрения технологий, специализирующимся на бурно развивающихся направлениях. Ранее Ворис возглавлял разработку приложения Disney для гарнитуры Apple Vision Pro.

Глава корпорации Алан Бергман подчеркивает необходимость использования новейших технологий, учитывая их значимость для будущего бизнеса и клиентов. Группа стремится объединить проекты и поддерживать стратегическое соответствие. Команда будет расширена до 100 сотрудников. Disney привлекает специалистов, включая бывшего продюсера Amazon Prime Кайла Лафлина, для изучения потенциала дополненной, виртуальной и смешанной реальностей.