 

«Красной стреле» присвоили имя Николая II

03.11.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Московском вокзале Санкт-Петербурга состоялась презентация обновленного скорого фирменного поезда № 001А/002А «Красная стрела».

В курсирующем между двумя российскими столицами экспрессе были заменены все вагоны, установлены мощные кондиционеры и современные мультимедийные системы. По инициативе работников РЖД поезду присвоено имя последнего российского императора Николая II – железнодорожники считают, что «Красная стрела» должна стать символом преемственности отечественной истории, сочетая в себе лучшие дореволюционные и советский традиции с передовыми технологиями.

– Хотел бы напомнить, что «Красная стрела» – первый советский фирменный поезд, одним из символов СССР. Но и славные времена Российской империи мы не должны забывать – ведь именно при Николае II была построена Транссибирская магистраль, – сказал замглавы РЖД Фёдор Герстнер.

«Красная стрела имени Николая II» начнёт курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом с 7 ноября. Несмотря на модернизацию и ребрендинг, стоимость билетов на поезд останется прежней как минимум до начала 2025 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Россияне массово страдают от нехватки витамина D

03.11 / Врач Саламатина назвала причины появления жировой пневмонии легких

03.11 / В Москве откроется первый луг для выгула холопов

03.11 / Рупор кремлевской пропаганды: О ситуации в Южном Ливане и действиях Израиля

03.11 / Собчак, Прилучный, Бурунов: сколько зарабатывают звезды на красных дорожках

03.11 / Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением

03.11 / Нарколог Вашкин: способность препаратов от алкоголизма лечить зависимость порой переоценивают

03.11 / Эксперт: рост ставки ЦБ поможет традиционным банкам успешнее конкурировать с микрофинансовыми организациями

03.11 / В Молдавии начался второй тур президентских выборов

03.11 / Рупор кремлевской пропаганды: По реестру РКН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика