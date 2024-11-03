«Красной стреле» присвоили имя Николая II

На Московском вокзале Санкт-Петербурга состоялась презентация обновленного скорого фирменного поезда № 001А/002А «Красная стрела».

В курсирующем между двумя российскими столицами экспрессе были заменены все вагоны, установлены мощные кондиционеры и современные мультимедийные системы. По инициативе работников РЖД поезду присвоено имя последнего российского императора Николая II – железнодорожники считают, что «Красная стрела» должна стать символом преемственности отечественной истории, сочетая в себе лучшие дореволюционные и советский традиции с передовыми технологиями.

– Хотел бы напомнить, что «Красная стрела» – первый советский фирменный поезд, одним из символов СССР. Но и славные времена Российской империи мы не должны забывать – ведь именно при Николае II была построена Транссибирская магистраль, – сказал замглавы РЖД Фёдор Герстнер.

«Красная стрела имени Николая II» начнёт курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом с 7 ноября. Несмотря на модернизацию и ребрендинг, стоимость билетов на поезд останется прежней как минимум до начала 2025 года.

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