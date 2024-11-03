 

Темнокожая женщина впервые возглавит одну из ведущих британских партий

03.11.2024, 13:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новым главой Консервативной партии Великобритании стала 44-летняя Кеми Баденок, которая занимала в правительстве Риши Сунака посты министра по делам торговли и предпринимательства и министра по вопросам равноправия.

Дочь выходцев из Нигерии – первая чернокожая женщина, возглавившая одну из крупнейших британских партий. Значительную часть детства Баденок провела в Нигерии, окончила университет по специальности инженера компьютерных систем, училась на юриста.

Баденок предстоит возглавить процесс восстановления партии, которая в июне 2024 года была разгромлена лейбористами на парламентских выборах, потеряв 244 мандата в Палате Общин. Она считается лидером правого крыла партии, выступая против мультикультурализма и называя себя поклонницей Маргарет Тэтчер.

Фаворитом борьбы за пост главы Консерваторов считался бывший министр иностранных дел Джеймс Клеверли. Однако неожиданно для всех он показал третий результат на выборах, в которых участвовали депутаты, представляющие партию в Палате Общин.

Во втором туре, на голосовании всех членов партии, Баденок обошла бывшего министра иммиграции Роберта Дженнерика, предвыборная кампания которого строилась на антииммигрантской риторике.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Тест: хорошо ли вы знаете советский фильм о трагичной любви “Табор уходит в небо”?

03.11 / В Молдове проходит второй раунд президентских выборов

03.11 / Накануне выборов Харрис немного опережает Трампа в опросах

03.11 / Выборы президента США – более 75 млн избирателей проголосовали досрочно

03.11 / Антиизраильские активисты выкрали бюст Хаима Вейцмана из Университета Манчестера

02.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 983-й день войны

02.11 / Официально объявлено о старте работы над фильмом по мотивам “Игры престолов”

02.11 / МВД Испании – жертвами ливней и наводнений в стране стали более 200 человек

02.11 / Колумбийский университет выплатил студенту-еврею почти 400 тысяч долларов за отстранение от учебы

02.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 982-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика