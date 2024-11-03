 

В Молдове проходит второй раунд президентских выборов

03.11.2024, 11:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Молдове 3 ноября проходит второй раунд президентских выборов. Нынешней главе государства Майе Санду, которая в первом туре набрала 42% голосов, противостоит бывший генпрокурор Александр Стояногло, за которого было отдано более 26% голосов.

Санду – сторонница прозападного курса бывшей советской республики, Стояного выступает за сближение с Россией. Голосование проходит на фоне публикаций о возможном российском вмешательстве в выборы.

Отметим, что несколько недель назад состоялись парламентские выборы в другом государстве, ранее входившем в состав СССР, – Грузии. Победу на них одержала пророссийская партия “Грузинская мечта”, что привело к массовым оппозиционным выступлениям.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Накануне выборов Харрис немного опережает Трампа в опросах

03.11 / Выборы президента США – более 75 млн избирателей проголосовали досрочно

03.11 / Антиизраильские активисты выкрали бюст Хаима Вейцмана из Университета Манчестера

02.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 983-й день войны

02.11 / Официально объявлено о старте работы над фильмом по мотивам “Игры престолов”

02.11 / МВД Испании – жертвами ливней и наводнений в стране стали более 200 человек

02.11 / Колумбийский университет выплатил студенту-еврею почти 400 тысяч долларов за отстранение от учебы

02.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 982-й день войны

02.11 / ООН – “Ситуация на севере сектора Газы является апокалиптической”

02.11 / Глава CENTCOM генерал Курилла оказался в центре инцидента во время полета в Израиль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика