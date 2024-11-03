Лавров назвал пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС достижением

Итоговая декларация саммита БРИКС закрепила требование уважать все принципы устава Организации Объединенных Наций применительно к украинской проблеме. Об этом пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу TV BRICS.

По словам Лаврова, это является одним из основных политических достижений саммита.

“Декларация саммита в Казани закрепила подход, требующий уважения принципов устава ООН во всей полноте и взаимосвязи”, — отметил он.

Лавров также подчеркнул рост авторитета объединения БРИКС. Он добавил, что ряд стран выразил заинтересованность присоединиться к БРИКС в качестве партнеров.