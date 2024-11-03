Нарколог Вашкин: способность препаратов от алкоголизма лечить зависимость порой переоценивают

Нарколог Дмитрий Вашкин заявил, что препараты от алкоголизма не могут излечить зависимость, хотя изначально обещают избавление от нее. Вашкин подчеркнул, что действие этих средств сводится лишь к временному облегчению симптомов и ослаблению тяги к спиртному.

Чтобы избавиться от алкогольной зависимости, необходимо не только принимать лекарства, но и использовать комплексный подход, включающий психотерапию, рефлексию и коррекцию образа жизни. Мотивация пациента бросить пить, которая является ключевым фактором успеха, не может быть создана медикаментозно.

Вашкин отметил, что никакие препараты не устраняют причины алкоголизма и не создают мотивации к трезвости. Без искреннего желания пациента побороть зависимость даже самые эффективные средства окажутся бесполезными.