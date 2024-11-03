Нарколог Вашкин: способность препаратов от алкоголизма лечить зависимость порой переоценивают
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Нарколог Дмитрий Вашкин заявил, что препараты от алкоголизма не могут излечить зависимость, хотя изначально обещают избавление от нее. Вашкин подчеркнул, что действие этих средств сводится лишь к временному облегчению симптомов и ослаблению тяги к спиртному.
Чтобы избавиться от алкогольной зависимости, необходимо не только принимать лекарства, но и использовать комплексный подход, включающий психотерапию, рефлексию и коррекцию образа жизни. Мотивация пациента бросить пить, которая является ключевым фактором успеха, не может быть создана медикаментозно.
Вашкин отметил, что никакие препараты не устраняют причины алкоголизма и не создают мотивации к трезвости. Без искреннего желания пациента побороть зависимость даже самые эффективные средства окажутся бесполезными.
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