 

Нарколог Вашкин: способность препаратов от алкоголизма лечить зависимость порой переоценивают

03.11.2024, 10:35, Разное
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Нарколог Дмитрий Вашкин заявил, что препараты от алкоголизма не могут излечить зависимость, хотя изначально обещают избавление от нее. Вашкин подчеркнул, что действие этих средств сводится лишь к временному облегчению симптомов и ослаблению тяги к спиртному.

Чтобы избавиться от алкогольной зависимости, необходимо не только принимать лекарства, но и использовать комплексный подход, включающий психотерапию, рефлексию и коррекцию образа жизни. Мотивация пациента бросить пить, которая является ключевым фактором успеха, не может быть создана медикаментозно.

Вашкин отметил, что никакие препараты не устраняют причины алкоголизма и не создают мотивации к трезвости. Без искреннего желания пациента побороть зависимость даже самые эффективные средства окажутся бесполезными.


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