Мнение: Химия любви

А вот это произведение, оказывается, набрало 46 млн. просмотров в Ютубе – еще до развязанной войны Российского государства с Ютубом! Я полез посмотреть, что ж так полюбил русский народ (тм)? Гениальный текст припева:

Скажи, красавица,

Чего не нравится,

Ведь я же все-таки хочу тебе понравиться!

Бронебойная рифма “нравиться – понравиться”, явное подражание бессмертной рифме поздней перестройки “кеды – полукеды”. Народ прикипел всей душой. Поет некая абсолютно мне неведомая группа Фактор-2. Видимо, это означает, что есть и Фактор-1?! Сюжет: про безудержную любовь старшеклассника к молодой училке-химичке. Он пишет мелом на доске формулу серной кислоты, и приписывает ниже “Я люблю тебя”. Химия любви, так сказать.

БЕЗ порнографии. Откуда 46 миллионов – совершенно непонятно.