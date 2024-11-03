 

Мнение: Химия любви

03.11.2024, 4:15, Разное
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А вот это произведение, оказывается, набрало 46 млн. просмотров в Ютубе – еще до развязанной войны Российского государства с Ютубом! Я полез посмотреть, что ж так полюбил русский народ (тм)? Гениальный текст припева:

Скажи, красавица,
Чего не нравится,
Ведь я же все-таки хочу тебе понравиться!

Бронебойная рифма “нравиться – понравиться”, явное подражание бессмертной рифме поздней перестройки “кеды – полукеды”. Народ прикипел всей душой. Поет некая абсолютно мне неведомая группа Фактор-2. Видимо, это означает, что есть и Фактор-1?! Сюжет: про безудержную любовь старшеклассника к молодой училке-химичке. Он пишет мелом на доске формулу серной кислоты, и приписывает ниже “Я люблю тебя”. Химия любви, так сказать.
БЕЗ порнографии. Откуда 46 миллионов – совершенно непонятно.

Источник: Размышления вольного социолога


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