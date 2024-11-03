 

Мнение: С тучки на тучку

03.11.2024, 2:35, Разное
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Солдатская песня с “Голоса” на Украине

В до сих пор неубитом Ютубе вдруг набрел на вот эту чудесную песенку. Правда, каюсь, еще до этого меня соблазнила запись из этого же Голоса.Дети на Украине с Люсей Чеботиной – Чеботина мощно хайпанула и привлекла к себе внимание, когда давеча наехала на певицу Адель, выступив в духе “А что все так угорают по этой самой Адель, когда я сама пою не хуже”. И теперь по Ютубу нарыли разные видео с самой Люсей, в том числе и те давние. Она, оказывается, еще в детстве “изменяла” Родине в Киеве, когда выступала там в качестве “девочки из Москвы”. Блин, было же нормальное время, ДО безумия, и Ютуб еще нормально работал…

А про странную песенку “С тучки на тучку” я еще специально поискал. Песня, как выяснилось, исконно киевская, написал ее уроженец Киева Семен Кац, бард и радиоинженер, за что в свое время в 70е получил приз на конкурсе бардовской песни из рук аж самого Визбора. Как мы по этим тучкам во все нынешнее дерьмо прискакали?

Я, кстати, пришел к выводу, что “С тучки на тучку” – это вообще-то довольно прозрачное иносказание, которое совсем не для детей изначально: это мысли солдата, который в жуткую погоду, в дождь по раскисшей грязной дороге, куда-то шагает, “куда приказано”. Как у Павла Когана Михаила Кульчицкого: “Когда черна от пота, вверх, скользит по пахоте пехота”. Возможно, песня им и навеяна. Тогда весь смысл сразу понятен: и весь изначально непонятный тревожный настрой, и маршевый ритм, и то, что это бардовская песня из СССР, а у бардов в СССР половина песен была о войне… Так что песня-то – совсем не детская.

Диалог в комментах:
– А я все думаю – где теперь эта девочка?
– Да где-то под бомбами, очевидно…

Источник: Размышления вольного социолога


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