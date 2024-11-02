Мнение: Отечественные лазеры для литографии, гигантская печатная плата, Китай обогнал США по патентам

1. Россия собирается стать третьей в мире страной, которая сама делает лазеры для производства микроэлектроники (ссылка):



На московском предприятии ГК «Лассард» произведены первые опытные образцы эксимерного лазера, который является ключевым для литографического процесса изготовления микроэлектроники с нормами проектирования вплоть до 65 нм.

Эксимерный лазер, опытные образцы которого сегодня произведены ГК «Лассард», позволяет говорить о том, что мы все ближе к производству литографов на 130 нм (который появится в 2026 году), а в перспективе — и на 90нм, — заявили в Министерстве промышленности.

— Лазер дает возможность модифицировать характеристики в сторону более тонкой топологии. Более того, скажу, что мы уже ведем работу на перспективу, разрабатывая материалы и заказывая работы для установок 90 нм и 65 нм. работу над литографическим оборудованием.

ГК «Лассард» выступает как разработчик эксимерного лазера для литографа. Саму же литографическую установку разрабатывает Зеленоградский нанотехнологический центр. Срок ее поставки — 2026 год, но потенциальные заказчики на нее уже есть. Прежде всего, это, конечно, «Микрон», который заинтересован в масштабировании своего производства и на 130 нм, и на 90 нм, и на 65 нм, где по последней топологии есть пока только опытное производство. Естественно, что потребность перевести его в серийное большая. Однако для этого как раз и необходимо литографическое оборудование с соответствующей точностью экспонирования.

К моменту публикации материала производства лазеров для литографов в России не существовало в принципе. Сейчас их выпуском занимаются всего лишь две компании в мире — японская GigaPhoton и американская Cymer.

Как сообщили в Минпроме, у России есть шансы стать третьей страной в мире, где налажено подобное производство.

2. И ещё одно впечатляющее наше достижение (ссылка):



На заводе «Технотех» в Йошкар-Оле произведена печатная плата длиной 2,8 метра. Она заявлена как самая крупная в России, но ее предназначение покрыто тайной. Известно лишь, что создавалась она для военных, но в каком устройстве она может поместиться, и почему нельзя было вместо одной гигантской платы реализовать систему из нескольких более компактных, разработчики умалчивают.

Как сообщили CNews представители завода, ее длина составляет 280 см или 2,8 метра, а в ширину она – 23 см. В большинстве современных российских квартир ее даже не получится поставить вертикально – не хватит высоты потолков. Столь необычные размеры платы – это требование заказчика.

В «Технотехе» утверждают, что это самая большая печатная плата в России. На вопрос CNews о сферах ее применения и об устройствах, в которых она будет использоваться, представители завода ответили: «Плата предназначена на крупный объект, будет внедрена в крупный продукт. Маленькие туда бы не подошли».

Хотелось бы узнать точнее, на какое именно летающее или плавающее изделие эту трёхметровую плату будут ставить, но, наверное, лучше не рисковать. «Кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет».

3. Большинство новых изобретений в электронной отрасли теперь не американские, а китайские (ссылка):



Согласно отчету Mathys & Squire, в 2023–2024 годах количество патентных заявок на полупроводники, поданных в Китае, резко возросло на 42%, несмотря на сокращение числа полупроводниковых компаний и введенные США санкции. Китай значительно опередил США по количеству заявок — в Штатах рост патентов составил 9%. Соперничество между странами в сфере полупроводников продолжает набирать обороты.

Глобальные патентные заявки на полупроводники резко выросли на 22% с марта 2023 года по март 2024 года по сравнению с предыдущим годом, достигнув 80 892 заявок. Этот рост обусловлен быстрым развитием технологий искусственного интеллекта и увеличением инвестиций в исследования и разработки в области фундаментального производства полупроводников, особенно в Китае. Соперничество между США и Китаем в области полупроводников накаляется.

В Китае наблюдался резкий рост числа патентных заявок на 42%, с 32’840 заявок в 2022–2023 годах до 46’591 в 2023–2024 годах. С другой стороны, согласно отчету, в США наблюдался меньший, но все же заметный рост числа патентных заявок на полупроводники на 9%, с 19’507 до 21’269 за тот же период. Эта информация согласуется с данными Всемирной организации интеллектуальной собственности. По ее данным, китайские компании в целом подали больше патентных заявок, чем американские фирмы: 69’610 против 55’678. Huawei лидировала в мире с 6’494 патентами, поданными в прошлом году.