Рупор кремлевской пропаганды: Даниэль Мартиндэйл – неизвестный американский герой

А вот и наш американец, который помогал российским спецслужбам находясь на Украине с начала войны.

Героя зовут Даниэль Мартиндейл. С 11 февраля 2022 года он находился на территории Украины и передавал ВС РФ информацию и координаты по военным объектам ВСУ.

Благодаря этой информации, которая передавалась через Телеграм, осуществлялось эффективное поражение личного состава и техники противника.

Последней работой за линией фронта являлась передача тактической информации, которая способствовала освобождению важного села Богоявленка.

Теперь ждет получения российского гражданства. С учетом его заслуг, полагаю, вопрос не затянется. В США Даниэль возвращаться не собирается.

Добро пожаловать в Россию, Даниэль.

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