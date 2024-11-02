 

Рупор кремлевской пропаганды: Даниэль Мартиндэйл – неизвестный американский герой

02.11.2024, 18:45, Разное
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А вот и наш американец, который помогал российским спецслужбам находясь на Украине с начала войны.

Героя зовут Даниэль Мартиндейл. С 11 февраля 2022 года он находился на территории Украины и передавал ВС РФ информацию и координаты по военным объектам ВСУ.

Благодаря этой информации, которая передавалась через Телеграм, осуществлялось эффективное поражение личного состава и техники противника.
Последней работой за линией фронта являлась передача тактической информации, которая способствовала освобождению важного села Богоявленка.

Теперь ждет получения российского гражданства. С учетом его заслуг, полагаю, вопрос не затянется. В США Даниэль возвращаться не собирается.

Добро пожаловать в Россию, Даниэль.

Источник: Colonel Cassad


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