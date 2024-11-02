Мнение: Письмо: “Очень большая физическая совместимость”

Тему роста СЗ в ТГ разбираем.

Раз

Два

И вот первое из двух похожих писем на эту тему.

foodlova

Здравствуйте Эволюция

Читаю блог с 2017 года, спасибо за то, что вы делаете.

Писала несколько писем, одно было опубликовано – https://evo-lutio.livejournal.com/1018662.html

Очень стараюсь применять знания на практике.

Надеюсь, это письмо попадет на разбор.

Мне 40 лет, живу в Дубае. В прошлом был успешный бизнес, но успех прошел, я перегорела и можно сказать разрушила все что строила до 30 лет. На данном этапе ресурсов почти нет, работаю, чтобы построить свою жизнь снова.

С декабря месяца я была на 120 свиданиях. Я веду календарь, и хожу на свидания каждую неделю.

Хочу отношений и решила отнестись к этому как к проекту. Возможно я не хочу замуж, но я хочу серьезных отношений.

(Если автор имела успешный бизнес, она наверняка знает, что бизнес становится успешным, когда удается занять место на рынке, обойдя конкурентов. В случае “любовного проекта”, который затеяла автор, она должна оказаться для избранника лучше других претенденток. Это бывает либо при преимуществе ОЗ (предложения), либо при преимуществе развития границ, от которых зависит поведение (стратегия и маркетинг). Однако, как мы увидим дальше, автор игнорирует и первое и второе, а просто хочет занять “рынок” силой своего хочу. Что мешает ей учитывать объективные законы рынка, как думаете?)

Хочу рассказать о последней истории, которая случилась на этой неделе.

Я много думаю над ней и понимаю, что это происходит не первый раз. И возможно это какой-то нездоровый тренд.

Он локал, родился и вырос в ОАЭ и честно говоря, я избегаю таких встреч, чувствую себя некомфортно с местными, предпочитаю европейцев, но мы оба жили в Нью-Йорке, он либерален и невероятно симпатичен, я решила сходить с ним на свидание.

Более того, он знает, что он симпатичный, и показывал мне фото своих икр и даже предплечий, и это было забавно.

(То, что он показывает фотографии отдельных частей малознакомой женщине, означает не то, что он “знает, что симпатичен”, а то, что он любит это демонстрировать и, вероятно, получать высокие оценки. Автор могла бы рассматривать это как запрос героя, однако ей просто “забавно”. Почему?)

Ему 29 лет, работает в полиции. Изучал криминологию в Нью-Йорке. Дорогая машина, хорошая арендованная квартира. Но по ресторанам куда он водил меня я сделала вывод, что либо он в целом не любит дорогие места и у нас разный вкус, либо меня не хотел туда водить.

Занимается теннисом. Наверное на этом в целом можно сделать вывод, что разница у нас наверное все таки не в мою пользу.

На вопрос – не смущает ли его наша разница (я да предпочитаю парней младше), он сказал, что это просто цифра. Я честно говоря с этим не согласна, но решила не обращать внимания.

(Не понятно, с чем не согласна автор и чего она ожидала. Что мужчина скажет, что она выглядит моложе? Что он заверит, что любит женщин постарше? Довольно закономерно, что мужчина, склонный к самолюбованию, выбирает женщин, уступающих ему в плане имиджа. То есть это тот же самый запрос, который автор опять игнорирует. Почему?)

Он приехал ко мне из Абу Даби, мы встретились на одном мероприятии, далее он предложил оставить мою машину и мы поехали в бар, а далее в ресторан. Все свидание пошло абсолютно не так как изначально планировалось (ужин). Время пролетело незаметно, и свидание закончилось на заднем сидении его машины в 3 ночи. Секса не было, но было много поцелуев. Я никогда не заканчиваю свидания таким образом, но была химия и расставаться не хотелось. Мы провели вместе 10 часов.

Договорились, что я приеду к нему в Абу Даби через несколько дней. Мы много разговаривали, он часто писал, я тоже инициировала общение, желала ему доброго утра и тд.

(Автор не пишет, о чем они разговаривали, появилось ли что-то общее для продолжения их общения, какие-то общие увлечения или общие вкусы или общие желания. Вот что двигает динамику отношений. Но автору это не важно и достаточно “химии” и плохого “мы” в этом смысле. Почему это плохое “мы”, а не хорошее?)

Через 3 дня я приехала в Абу Даби. Мы сходили в Лувр, далее ужин и поехали к нему. На ужине он смотрел влюбленными глазами и в целом говорил, что ему все очень нравится. Было очевидно, что я у него останусь. Мы провели потрясающих 24 часа, очень большая физическая совместимость, мне казалось, что ему все понравилось, мне тоже все очень понравилось, когда я не могла заснуть, он встал, принес мне таблетки мелатонина, спали в обнимку. Я видела, что он все время хотел касаться меня. Утром он приготовил завтрак и вообще был очень обходителен. Даже если изначально я относилась с нему с опаской, я поплыла от этих ухаживаний и влюбленных глаз.

(Она предпочитала европейцев, поэтому путает специфическую восточную, большую К с влюбленностью. Большая К – это любовь мужчины к сексу и романтике. Восточные мужчины уделяют этому больше внимания, их К проявляется горячо и ярко как аромат восточных духов или вкус восточных сладостей, таков менталитет. Но если смотреть на ее аналитическую ошибку с точки зрения бизнес-стратегии, похоже, что она спутала охотную дегустацию и готовность к оптовым закупкам. Опишете разницу?)

Я думала когда же наконец случится первый конфликт, не может быть все так идеально. И он случился на ланче.

Мы говорили про политику и выборы в США, и я сказала, что я хочу чтобы человек, с которым я в любых отношениях и я имела в виду не только любовные, но и дружеские, но сказала “будь-то пара или что-то другое, придерживались похожих взглядов, что я и я”. На что он вдруг остановил меня и сказал – “так-так стоп бейб, мы – не пара, мы были на 2 свиданиях, ты чего?” – и засмеялся.

(Ее высказывание – мимо границ, причем в тупиковую область, а у него получилась пика в КП. Опишете ситуацию в поле?)

Не знаю, почему это имела для меня такой большой эффект, но я буквально разрыдалась. Я не смогла ничего говорить, тк ближайшие 15 мин все, что я хотела делать это рыдать. Я замолчала и он замолчал, и так мы и сидели ближайшие 15 мин. Молча. Пока он не сказал – “ты решила наказать меня молчанием?”. На что я ответила – “Ты вроде тоже ничего не говоришь?”.

Мы нивелировали конфликт, немного посмеялись. У меня аппетит пропал. Он продолжил есть. Закончили ланч. Заехали к нему домой, снова поцелуи. Перед уходом он спросил “когда я увижу тебя снова”, на что я ответила – “а я когда увижу тебя снова?” – Он продолжил – “и вообще увижу ли я тебя снова?”.

(В этом диалоге он задал ей вопрос, она ответила ему и задала вопрос и он тоже ответил ей. В переводе это: “Мы еще увидимся?” – “Да. А когда ты хочешь?” – “Я не уверен, что хочу”. Она же, судя по дальнейшему, восприняла это как его предложение, свое согласие и его сомнения в том, что она захочет. Почему такие искажения? И откуда понятно, что он ей прямо отказал?)

Я села в машину и уехала. По пути написала – спасибо и послала поцелуй.

Он ответил – спасибо тебе. Я отлично провел время. Веди машину аккуратно.

По приезду в Дубай, я не хотела этого делать, но все же решила снова написать.

Я: Я в Дубае

Я: Потрясающие 24 часа

Я: У меня вопрос

Я: То есть мы просто друзья, которые занимаются сексом? Чтобы мне было ясно

Он: Я никогда такого не говорил. Я сказал, что я не против таких людей.

Он: Я не знаю, кто мы. Мне нужно время. Обязательно что-то сейчас обозначать?

(После его слов, что они не пара, и тем более после его почти прямого отказа от встреч у нее не было никакого КП на такие допросы. В каком случае было бы КП?)

Я не нашла, что ответить. И честно не хотела больше ничего отвечать. Но утром выдавила и состоялся этот диалог.

(Она “выдавила”, как будто ее кто-то принуждал опять писать. Почему ей так кажется?)

Я: Доброе утро

Я: Извини, я расчувствовалась вчера

Я: Мне очень понравилось быть с тобой

Я: Как работа?

Он: Работа хорошо. Новый день, все тоже самое дерьмо.

Я: Надеюсь, ты скоро сможешь поменять это

(За что она извиняется? Какой колпачок она на него надела? Почему подлизывается, как будто обидела его, а не себя? Он отвечает ей довольно грубо, хоть и не адресно пока)

Он знал, что я начинаю новую позицию в тот день.

Я: Я отлично провожу время и послала фото списка из 60 человек, которые теперь моя команда.

Он: Вау, это очень круто

Он: Это большая команда

Он: Ты справишься

(Он явно рад, что она перешла на другую тему с темы их отношений и его настроения)

Больше я ничего не писала, он также. Я не вижу, чтобы он что-то инициировал и сама не понимаю, что инициировать.

Сказать, что меня накрыло, это не сказать ничего. Я понимаю, что возможно все и так было понятно изначально, непонятно, на что я рассчитывала, но не понимаю зачем столько заботы ухаживаний ради секса? Столько лжи как он сильно хочет отношений и любви в первый день, а потом это?

(Он хотел и хочет любви скорее всего, но не с ней, как совершенно очевидно. Возможно сначала она ему и понравилась чем-то, но после их долгого свидания ему нужно было время, чтобы отрефлексировать, сколько влечения к ней сохранилось и хочет ли он со стадии знакомства и демоверсии романтического общения переходить в регулярный режим романтики. Когда секс происходит рано в плане динамики, вполне вероятно, что СЗ обоих или одного, чаще всего женщины, снизится, поскольку не успела дорасти до 2-3, когда секс поднимает СЗ. Но все зависит еще и от того, как эта женщина себя поведет. Автор повела себя глупо. Она предъявила свои права на серьезные отношения. И это не самое глупое. После его отказа от отношений и потом даже от новой встречи она продолжала его щипцевать так, будто они – пара. Такое поведение вызывает падение СЗ до отрицательных значений. То есть СЗ автора была в районе 1, может быть динамически поднималась до 2, потом от 1 спустилась до 0 и дальше под ее давлением опустилась еще ниже. Ниже – это значит, что мужчина пожалел, что связался с ней и угрюмо приготовился отражать ее осаду)

Либо это нормальное охлаждение после секса, или секс случился слишком быстро? Или в целом он ничего более не планировал?

Я упомянула, что такое происходит не первый раз. Мужчины уходят от меня после секса. И я не могу сказать, что секс со мной плох. Более того, я уверена, что он не плох. Но это происходило уже несколько раз. Я рассчитываю на отношения с теми, у кого ОЗ меньше моей? А они изначально ничего не хотят?

(Автор перепутала “ОЗ меньше” и “ОЗ больше”. В большей ОЗ мужчин тоже может быть дело, но главное – ее игнор обратной связи. Нельзя делать шаги после того как партнер сказал “стоп, больше не надо”, нельзя кормить демьяновой ухой. Иначе фигура автора деформируется, слабеет, с такой фигурой очень сложно понравиться кому-то с равной ОЗ и тем более с ОЗ выше. Как деформированная фигура мешает нравиться, объясните, друзья? Именно слабая фигура, а не корона, хотя корона почти непременно растет в таких случаях)

Буду очень благодарна за разбор.

Спасибо за то, что вы делаете.