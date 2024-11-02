OnePlus 13 стал самым мощным смартфоном октября на базе Snapdragon 8 Elite

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг смартфонов с системой Android за октябрь, в нем вершиной производительности стал флагман OnePlus 13.

Новый OnePlus оснащен передовым чипсетом Snapdragon 8 Elite и получил среднюю оценку 2,92 миллиона баллов в бенчмарке. Второе место занял iQOO 13 с тем же процессором и результатом 2,9 миллиона баллов.

Тройку лидеров завершил Vivo X200 Pro на базе MediaTek Dimensity 9400 со средним значением 2,84 миллиона баллов. Четвертое и пятое места разделили Oppo Find X8 Pro и Find X8 с результатами 2,84 миллиона и 2,81 миллиона баллов соответственно.

Все три устройства, включая Vivo X200 (шестая позиция, 2,56 миллиона баллов), оснащены процессором Dimensity 9400. В первую десятку вошли также Xiaomi 15 (2,54 миллиона баллов), Vivo X200 Pro mini (2,46 миллиона баллов) и Xiaomi 15 Pro (2,46 миллиона баллов). Эти модели Xiaomi работают на базе Snapdragon 8 Elite.

Завершает топ-10 iQOO Neo9S Pro+ с прошлогодним флагманским чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Таким образом, OnePlus 13 на Snapdragon 8 Elite стал самым мощным Android-смартфоном октября по версии бенчмарка AnTuTu.