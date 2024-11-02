«АвтоВАЗ»: продажи Lada в России выросли на 3,3 процента в октябре

Суммарный объем продаж автомобилей Lada в октябре 2024 года увеличился на 3,3% по сравнению с сентябрем, достигнув отметки в 42 875 единиц. Годовой прирост составил 4,8%.

Значительный рост продаж продемонстрировала модель Granta – на 11,6% до 19 899 единиц. Vesta разошлась тиражом в 9015 экземпляров, а Largus показала увеличение продаж на 47,1% до 2672 единиц. Рост зафиксирован и у моделей Niva Legend (15,6%) и Niva Travel (11,7%).

Наибольшая динамика в годовом исчислении наблюдалась у Vesta – прирост составил 214,9% до 105 224 проданных автомобилей. Granta достигла показателя в 175 607 единиц (+1,6%), Niva Legend – 40 081 (+19%), Niva Travel – 42 855 (+8,9%).