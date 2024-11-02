Мнение «аналитика»: О последнем украинце… Это видео с ним — шокирует и убивает?

Под кат, конечно.

Бывший одессит, вовремя сменивший вышиванку на кипу и оттого ужасно почитаемый в украинской среде (в России его назвали бы «крысой»), показал примерный портрет и образ последнего украинца. Того самого, чьими… гм… руками Запад будет пытаться максимально ослабить РФ. И это видео шокирует вызывает оторопь даже у многое повидавших людей. Зато всё понятно.

https://t.me/yigal_levin/74900

Для тех, кому #ЖЖ по непонятным причинам отказывается показывать пост из Телеги непосредственно в заметке, самое важное — в нескольких словах.

Украинская компания Esper Bionics разработала инновационную систему управления протезом MARS, которая использует специальные сенсоры и искусственный интеллект для распознавания мышечных сокращений. Эта технология позволяет протезу руки «понимать» намерения его владельца, что делает управление им более естественным.

Изобретение вызвало прилив энтузиазма у главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. По его словам, «этот инновационный подход открывает новые возможности для управления военными технологиями, например, дронами». И в компании-разработчике подтвердили, что пользователь действительно сможет управлять коптером, изменяя положение протеза в пространстве и напрягая разные мышцы. Даже соответствующее видео приложили.

То есть, отныне ни ранение, ни инвалидность, ни ампутация руки или ноги не избавят простого украинца от воинской повинности. Инновации рулят. Ну а те, кому не помогут и они, вполне в состоянии стать, например, донорами органов для западных спонсоров и тем самым продлить агонию «Квартала 95».

Бесчеловечно? Антигуманно? Да, но…

Теперь всем кристально ясно, что именно значит до останнього українця?

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