 

В День народного единства Дмитрий Медведев проведёт трансляцию прохождения «Смуты» в эфире «Первого канала»

02.11.2024, 17:33, Разное
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев анонсировал в своём Telegram-канале «первый в истории федерального телевидения стрим».

В День народного единства второй президент России в прямом эфире «Первого канала» планирует пройти игру «Смута», которая была выпущена студией Cyberia Nova в апреле 2024 года.

– Ровно в полдень 4 ноября призываю всех россиян поудобнее устроиться перед телевизорами и вместе со мной пройти игру «Смута». За три часа нам предстоит порубать всех проклятых пшеков и освободить Святую Русь, – написал Медведев.

Также замглавы Совбеза пообещал в прямом эфире разыграть 1612 копий игры, которые смогут получить наиболее активные зрители – во время стрима граждане смогут оставлять свои комментарии в социальных сетях или позвонить на горячую линию.

По прогнозам экспертов, суммарная аудитория трансляции Дмитрия Медведева составит не менее 30 миллионов человек.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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