Пенсильвания и Мичиган продлят срок подсчёта голосов до 5 января 2025 года

Два американских «колеблющихся» штата объявили о продлении максимального срока подсчёта голосов на президентских выборах в США до следующего года.

Жители Пенсильвании и Мичигана смогут голосовать после официального дня голосования 5 ноября, а подсчёт голосов продлится до 5 января 2025 года. 6 января итоги выборов будут ратифицированы Конгрессом США, после чего их нельзя будет оспорить в суде. Американцы из этих двух штатов также смогут запрашивать и направлять по почте избирательные бюллетени вплоть до 12 декабря.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро поддержал изменения и выразил уверенность, что такой шаг поможет «защитить демократию от нападков правых радикалов» и гарантирует всем жителям штата право на волеизъявление. Члены Республиканской партии напротив раскритиковали изменение правил и назвали действия правительства штата попыткой украсть выборы, однако независимые фактчекеры опровергли эти заявления и назвали угрозу фальсификации выборов конспирологической теорией

—