 

МВД Испании – жертвами ливней и наводнений в стране стали более 200 человек

02.11.2024, 12:35, Новости дня
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Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка объявил, что жертвами сильных ливней и наводнений в стране стали не менее 207 человек.

При этом, по оценкам испанского МВД, ожидается, что число погибших возрастет.

Наиболее пострадали регионы Валенсия и Андалузия на востоке и юге страны. Поисково-спасательные работы, к которым привлечены около 2000 военнослужащих, продолжаются.


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