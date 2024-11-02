MNRAS: потепление на острове Ла-Пальма превысило предсказанные значения

Исследователи Автономного университета Барселоны зафиксировали значительное повышение температуры на острове Ла-Пальма в районе обсерватории Роке-де-лос-Мучачос.

Исследователи Автономного университета Барселоны зафиксировали значительное повышение температуры на острове Ла-Пальма в районе обсерватории Роке-де-лос-Мучачос.

Согласно опубликованным в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society данным, температура в течение последних двух десятилетий выросла на 1,1 градуса Цельсия. Это более чем вдвое превышает прогнозируемые темпы потепления в этой области.

Данные, собранные метеостанцией, расположенной на телескопе MAGIC, показали отклонение от климатических тенденций, со среднегодовым ростом температуры на 0,55 градуса Цельсия. Суточный диапазон температур также показал увеличение на 0,13 градуса, а сезонные колебания усилились на 0,29 градуса за десятилетие.

Кроме того, исследователи зафиксировали повышение средней дневной относительной влажности на четыре процента за десятилетие. Такое увеличение может быть связано с усилением испарения морской воды из-за глобального потепления.

Эти данные настораживают, поскольку климатические изменения могут повлиять на наблюдения и устойчивость оборудования на астрономических обсерваториях, требующих стабильных климатических условий. Исследователи предупреждают, что при определенном температурном пороге климат может достичь рисковой “переломной точки”, что сделает его непредсказуемым и опасным.