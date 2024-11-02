 

Колумбийский университет выплатил студенту-еврею почти 400 тысяч долларов за отстранение от учебы

02.11.2024, 10:55, Новости дня
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Колумбийский университет выплатил студенту-еврею почти 400 тысяч долларов в качестве компенсации за отстранение от учебы, пишет JTA. Студент был отстранен “за распыление им спрея с сильным запахом кишечных газов” во время антиизраильской акции в прошлом году. Участники антиизраильской акции, что против них была предпринята “химическая атака”, а нападавшими были “ветераны Армии обороны Израиля”.

Эти заявления привлекли внимание СМИ: в частности, телеканал Al Jazeera опубликовал 15-минутное видеорасследование инцидента. Однако комитет по образованию и трудовым ресурсам Палаты представителей США установил, что администрация Колумбийского университета не стала публично опровергнуть ложное заявление о “химической атаке” и отстранила “нарушителей” от занятий, зная, что инцидент был связан с нетоксичным спреем, купленным на Amazon.

“Хотя такое поведение и является ненадлежащим, нарушающим правила университета и заслуживающим дисциплинарного взыскания, все же антиизраильские активисты пытались выдать его за гораздо более серьезный инцидент”, – говорится в отчете.


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