Перенесший рак Кушанашвили рассказал, о чем сожалеет

Журналист Отар Кушанашвили, переживший серьезную болезнь, признался, что не полностью раскрыл свой творческий потенциал.

События последних лет сподвигли его пересмотреть приоритеты и взгляды. Отмечая свое превосходное умение работать в формате ток-шоу, Отар выразил сожаление, что в его карьере не было возможности стать ведущим проекта на высоком уровне. Он убежден, что его органичность и комфорт в этой роли могли бы принести успех в данной сфере.