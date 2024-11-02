 

Милош Бикович рассказал о трудностях своего отцовства

02.11.2024, 9:45, Разное
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Минувшим летом звезда российского кинематографа Милош Бикович впервые стал отцом. Его избранницей стала сербка Ивана Малич. Несмотря на то, что ребёнок появился на свет ещё в начале 2024 года, Бикович предпочёл скрывать радостное событие, лишь недавно поделившись им с общественностью.

Актёр впервые высказался о трудностях на новом жизненном этапе. Роль отца оказалась для него непривычной, прежде всего в физическом плане. Уход за младенцем требует больших сил и лишает сна. Бикович признался, что пока учится быть отцом и не придерживается каких-то особых принципов в воспитании.


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