Милош Бикович рассказал о трудностях своего отцовства

Минувшим летом звезда российского кинематографа Милош Бикович впервые стал отцом. Его избранницей стала сербка Ивана Малич. Несмотря на то, что ребёнок появился на свет ещё в начале 2024 года, Бикович предпочёл скрывать радостное событие, лишь недавно поделившись им с общественностью.

Актёр впервые высказался о трудностях на новом жизненном этапе. Роль отца оказалась для него непривычной, прежде всего в физическом плане. Уход за младенцем требует больших сил и лишает сна. Бикович признался, что пока учится быть отцом и не придерживается каких-то особых принципов в воспитании.