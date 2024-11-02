Мнение «аналитика»: О пакетном решении…Байден-Харрис сливают Украину?

#США продолжают своего киевского вассала. Вот, извольте, очередной пакет помощи выделили. Почти на полмиллиарда долларов. Составленный с учётом текущих и перспективных потребностей украинских сил национальной обороны. Сразу видно, спешат поддержать по максимуму, пока есть #бюджет.

Посмотрим пристально, что внутри?

#Украина получит от США новый пакет военной помощи на сумму 425 млн долл. Об этом сообщается на сайте Пентагона. Как подчёркивает американское военное ведомство, Киев получит вооружение, необходимое «для удовлетворения самых насущных потребностей в “обороне”»: ракеты ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое оружие.

В эту поставку, 69-ю по счёту, вошли ракеты Stinger, боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы Javelin и AT-4. Также ВСУ передадут бронетранспортеры Stryker, стрелковое оружие и патроны, подрывные средства и медицинское оборудование.

Такое впечатление, что это пакет «фифти-фифти». С одной стороны, восполнение потраченных расходников —ракет ПВО, снарядов и т.п. С другой, поставляется оружие уже для партизанской войны: Stinger’ы, Javelin’ы, автоматы с патронами. То есть «План победы» окончательно слит Белым домом.

Похоже, в Вашингтоне окончательно разуверились в способности украинских военных удерживать хотя бы текущие позиции. И задумались о том, куда откатится «фронт», если #Россия продолжит давить с той же силой. Причём рассматривают и самые пессимистичные сценарии. Вплоть до «партизанской войны».

Но — всё равно «до последнего украинца»?

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