Рупор кремлевской пропаганды: “Комитет”. Трейлер
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Трейлер сериала "Комитет" про сотрудников КГБ, которые служили в 70-е годы в "комитете", а затем работы в "нулевые" в Питере. Поняли, поняли отсылку…
Еще можно снять сериал "Комиссариат" и сериал "Комиссия" про людей с горячими сердцами и их роли в истории нашей страны.
Ну а так, посмотрим, смогут ли повторить успех сериала "ГДР", который несмотря на ряд недостатков был весьма неплох.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет