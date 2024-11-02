 

Рупор кремлевской пропаганды: “Комитет”. Трейлер

02.11.2024, 5:30, Разное
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Трейлер сериала "Комитет" про сотрудников КГБ, которые служили в 70-е годы в "комитете", а затем работы в "нулевые" в Питере. Поняли, поняли отсылку…

Еще можно снять сериал "Комиссариат" и сериал "Комиссия" про людей с горячими сердцами и их роли в истории нашей страны.
Ну а так, посмотрим, смогут ли повторить успех сериала "ГДР", который несмотря на ряд недостатков был весьма неплох.

Источник: Colonel Cassad


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